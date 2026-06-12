沖縄を地盤とするオリオンビールは１１日、約５０品目について１０月１日出荷分から価格を改定すると発表した。ビールは値下げ、発泡酒や缶チューハイなどは値上げとなる。各商品の改定幅は明らかにしていない。１０月の酒税改正と、日本復帰後の特例で適用されてきた酒税軽減措置の廃止に伴う対応。対象の内訳はビールが約２０品目、発泡酒が約１０品目、缶チューハイなどが約２０品目としている。