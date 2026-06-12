アサヒグループホールディングスが反落。１１日の取引終了後に、集計中の２５年１２月期の連結業績について、売上高が従来予想の２兆９５００億円から２兆８９００億円（前の期比１．７％減）へ、営業利益が２５５０億円から１８５０億円（同３１．２％減）へ、純利益が１６７５億円から１２００億円（同３７．５％減）へ下振れて着地したと発表したことが嫌気されている。 昨年９月のサイバー攻撃による