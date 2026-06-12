◇サッカーW杯北中米大会1次リーグF組初戦日本―オランダ（2026年6月14日米テキサス州ダラス）日本サッカー協会（JFA）は11日（日本時間12日）、W杯北中米大会に臨む日本代表から主将のMF遠藤航（33＝リバプール）が負傷のためチームを離脱すると発表した。FW町野修斗（26＝ボルシアMG）を追加招集する。背番号は遠藤の「6」をつける。町野は22年カタール大会に続いて2大会連続の追加招集。前回は右アキレス腱負傷で離脱