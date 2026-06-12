7回1死一、二塁の絶好機で代打にエスピナルが送られた【MLB】パイレーツ ー ドジャース（日本時間12日・ピッツバーグ）ドジャースの大谷翔平投手が11日（日本時間12日）、敵地でのパイレーツ戦に「1番・指名打者」で先発出場するも、7回に突如として代打を送られて交代した。全打席で出塁して迎えた好機での不可解な交代劇に対し、「なんで交代？」などと不安を隠しきれない様子だ。この日は完璧な打席が続いていた。第1打席は