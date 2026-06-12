愛媛・西条市で2025年10月、西条まつりの期間中に30人以上が入り乱れる集団暴行があり、別の自治会の関係者7人がけがをした。警察は特殊警棒や拳などで殴った疑いで、同じ自治会に所属する男4人を逮捕した。西条まつりをめぐって起きた集団暴行夜の路上で「ケンカするんだろ？」「どしたんでや！くそガキ！」などの怒号が飛び交った。30人以上が入り乱れ、殴りつけていた。中には刃物のようなものを持った人物もいた。これは2025年