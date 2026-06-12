北中米ワールドカップサッカーの北中米ワールドカップ（W杯）は11日（日本時間12日）に開幕した。メキシコ・グアダラハラではA組の韓国（FIFAランク25位）とチェコ（同41位）の試合が行われ、韓国が2-1で勝利した。韓国のメディアはこの勝利を「幸先の良いW杯への旅路がスタート」と伝えている。前半は両軍無得点で終了。後半14分、高さに勝るチェコがロングスローからのヘディングで先制した。韓国は同22分にMFファン・インボ