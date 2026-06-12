女優の池上季実子(67)が11日までに、自身のXを更新。8日放送のBSフジ「クイズ！脳ベルSHOW」出演時に、以前よりふっくらしたフェイスラインに加え、前歯が欠けた姿が話題になっている件について言及した。そのやりとりに「神対応」「さすがお嬢様」の声があがっている。 【写真】美しい年を重ねた池上季実子だったが...コロナの後遺症でまさかの 約4年半ぶりに同番組に出演した池上はフェイスラインがふっくらとし、前歯が欠