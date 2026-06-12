アメリカのトランプ大統領は、イランに対し極めて激しい攻撃を行うと表明しました。アメリカは自衛のためとして2日連続でイランに攻撃を実施しており、イラン側はホルムズ海峡を封鎖すると示唆するなど、和平合意は再び危機的な状況となっています。日本テレビ報道局・小栗泉特別解説委員が解説します。■専門家「両国とも合意したい気持ちは変わらないが、正式な合意は遠のいた」アメリカ政治に詳しい小谷教授は、アメリカ側は和