アメリカのトランプ大統領は、イラン側との戦闘終結に向けた交渉が進展したとして、11日に行うとしていたイランへの攻撃について、中止を表明しました。【写真を見る】【速報】トランプ大統領「イランへの11日の攻撃は中止」 “イラン指導部の最高レベルが交渉内容承認”と表明トランプ大統領 11日のイラン攻撃中止を表明トランプ大統領は11日、「今晩、予定していたイランへの攻撃を中止する」とSNSに投稿しました。イ