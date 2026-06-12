ASUS JAPANは6月12日から、AIコアを内蔵したゲーミングルーター「ROG Rapture GT-BE19000AI」を全国の家電量販店とECサイトで順次販売する。想定販売価格は13万4820円。●放熱性能も向上 最大19Gbpsの無線通信が可能新製品は、ゲーミングブランド「Republic of Gamers（ROG）」から登場するゲーミングルーター。専用AIコアとクアッドコアCPUを搭載し、ネットワークの安定性とパフォーマンスを自動で最適化できるのが特徴だ。サ