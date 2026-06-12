1次リーグA組サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）が11日（日本時間12日）に開幕し、メキシコ・グアダラハラでの1次リーグA組で韓国とチェコが対戦した。後半、ロングスローからのチェコの先制シーンに、X上では日本の高校名が躍った。韓国優位で試合が進む中、スコアが動いたのは後半14分だった。韓国陣内の深いところからチェコがロングスロー。これをクレイチが打点の高いヘディングで合わせ、先制ゴールを挙げた。ロ