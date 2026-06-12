5月31日をもって活動を終了した5人組グループ・の「株式会社 」が12日、同グループの関連グッズの高額転売、非公式グッズの販売が横行している現状に、声明を発表した。【ライブ写真】圧巻…ファイナルライブの模様「株式会社 」は公式SNSを更新し、「『』に関する高額転売品や無許諾の違法な商品が多数ネット上で出回っていることについて、ファンの皆さまに多大なるご心配をおかけしております」とし、関係各社と