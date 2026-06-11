デヴィ夫人 Smart FLASH

デヴィ夫人、コレコレのライブ配信で激昂「バカおっしゃらないで！」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 暴露系YouTuber・コレコレの10日のライブ配信についてFLASHが伝えた
  • デヴィ夫人が遅刻して登場し、自身を巡る裁判に関する主張をしたという
  • しかしコレコレの質問に激昂して接続を切り、視聴者から批判が相次いだそう
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