メガIPOは「赤字上場」間もなく米ナスダック市場に上場するスペースX、今年の秋以降これに続くOpenAIやアンソロピックなどメガIPO（株式初公開）に共通するのは、自らの事業で利益を出さないうちに株式を公開する「赤字上場」ということだ。その先陣を切るスペースXが米証券取引所（SEC）に提出したIPO申請書類によれば、2025年の売上高は前年比33パーセント増の186億7000万ドル（約2兆9000億円）に達した。が、その一方でGPUの大