アメリカのトランプ大統領はイランとの戦闘終結に向けた協議が進展したとして、11日に予定していたイランへの攻撃を中止すると表明しました。トランプ大統領は11日、SNSで、「今晩予定していたイランへの空爆を中止した」と表明しました。戦闘終結に向けたイランとの協議が「イラン指導部の最高レベルに持ち込まれ承認された」ためだとしています。また、最終的な合意内容についてイスラエルに加え、サウジアラビアやカタールなど