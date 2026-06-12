球団発表DeNAは12日、オスバルド・ビド投手とヘラル・エンカーナシオン外野手の獲得を発表した。背番号はそれぞれ「42」、「69」となる。1995年生まれの30歳のビドは身長190センチ、体重79キロ。ドミニカ共和国出身の右腕で、2023年にパイレーツでメジャーデビューした。その後、アスレチックスやホワイトソックスなどでプレーし、通算4年間で69登板（28先発）で11勝13敗、防御率5.17だった。同じくドミニカ共和国出身のエン