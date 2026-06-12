木原官房長官は12日、自身の担当秘書官が2025年9月に公費で出張した際、宿泊先に1人で利用すると申請したにも関わらず、実際は妻ではない女性と2人で宿泊した上で、必要な宿泊料金の一部を支払わなかったなどとされる一部報道について、事実関係を認めた。一方、木原長官は、「後日私費で支払い、精算関係は適正に終了したと聞いている」とも述べた。衆議院の内閣委員会で、立憲民主党の長妻昭衆院議員の質問に答えた。立憲の長妻