仕事中のコーヒーは何時までなら飲んでもいいのか。睡眠医療が専門の医師の小林義昭さんは「朝に飲む1杯のコーヒーは覚醒状態を持続させることから、身体に合う人にとっては望ましい習慣といえる。しかし、午後に飲むコーヒーには注意が必要だ」という――。※本稿は、小林義昭『「やること多すぎ世代」の快眠図鑑忙しくても“自然と眠れる”ルーティン50』（小学館クリエイティブ）の一部を再編集したものです写真＝iStock.com