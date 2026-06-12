歌舞伎俳優の片岡愛之助（54）が12日、ブログを更新。9日に肺炎のため亡くなった、女優中村玉緒（本名奥村玉緒＝おくむら・たまお）さんをしのんだ。片岡は「一昨日ドラマのヘアメイクさんとお話ししていて、ふと僕が玉緒さん元気かなぁなんて久しぶりに玉緒さんのお話をしたばかりで、虫の知らせかなと。玉緒さんとはお仕事こそご一緒してませんが、よくご飯はご一緒させて頂いてました。淋しい限りで御座います」と思いをつづっ