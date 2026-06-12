【ナッシュビル（米テネシー州）１１日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、カメラ・山崎賢人】初戦のオランダ戦を３日後に控え、主将のＭＦ遠藤航がケガのためＷ杯メンバーから離脱した。ＦＷ町野修斗の追加招集も発表された。新しいキャプテンにはＤＦ板倉滉に決定。Ｗ杯５大会連続選出のＤＦ長友佑都（ＦＣ東京）が取材対応した。長友は、遠藤の心境を思いやり「彼自身もショックが大きかったと思うし、人生で一番なくらい