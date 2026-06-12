韓国代表が先制を許すも逆転勝利北中米共催ワールドカップ（W杯）、グループリーグA組の韓国代表対チェコ代表が現地時間6月11日に行われ、2-1で韓国が勝利。逆転勝利で白星発進となった。開幕戦のメキシコ対南アフリカに続いて行われた一戦。ホン・ミョンボ監督率いる韓国がボールを握って攻撃を組み立てるのに対し、チェコはサイドからのシンプルなクロスやセットプレーなど高さを生かしてゴール狙う構図となった。前半をス