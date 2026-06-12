韓国がチェコに2-1で逆転勝ちサッカーの北中米ワールドカップ（W杯）が11日（日本時間12日）に開幕した。メキシコ・グアダラハラではA組の韓国（FIFAランク25位）とチェコ（同41位）の試合が行われ、韓国が2-1で逆転勝ちした。決勝弾のオ・ヒョンギュは試合後のピッチで、驚きの事実を明かしている。前半は両軍無得点で終了。後半14分、高さに勝るチェコがロングスローからのヘディングで先制した。韓国は同22分にMFファン・イ