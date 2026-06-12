４人組アイドルグループ「ももいろクローバーＺ」の佐々木彩夏が誕生日を報告し、記念ショットを公開した。６月１１日に３０歳の誕生日を迎えた佐々木は自身のインスタグラムを更新。「Ｌｖ．３０になりました！！！！みんなといっしょに最高の３０歳にしたいと思います」と記し、ティアラを乗せてメンバーカラーのピンクのワンピースを着た姿でバースデーケーキや串カツとのショットをアップした。この投稿には、「これから