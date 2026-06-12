配達は玄関前指定だったはずなのに、なぜか不在票が入れられ荷物が持ち帰られている…。【漫画】本編を読む宅配ボックスや置き配サービスの普及により、荷物の受け取り方は大きく変化している。一方で、すべての荷物が置き配に向いているわけではない。元配達員のゆきたこーすけ(@kosukeyukita)さんが描いた『置けない荷物と不在票』では、置き配を巡る意外なエピソードが紹介されている。■置き配が当たり前になる時代が来る!?置