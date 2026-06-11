記事のポイントブランド各社はAI導入を加速し、全社研修や日常的な実験文化を通じて従業員のAI活用を促進している。AI活用の成否はツールそのものよりもファーストアダプターの育成や同僚同士の学習共有など、組織への定着方法にかかっている。現場ではClaudeへの支持が強いものの、企業方針でCopilotを採用するケースが多く、現場と経営のAIツール選定に温度差が生じている。Glossyが毎年開催するEコマースサミットが、6月1日にマ