◇プロ野球セ･パ交流戦西武ー巨人（6月12日、ベルーナドーム）巨人のリチャード選手が1軍に合流しました。リチャード選手は3月11日のオープン戦でデッドボールを受け、左小指を骨折。その後、リハビリを順調に行っていたものの、下半身のコンディション不良にもなりました。2軍はこの前のカードで西武と対戦しましたが、リチャード選手はいずれも4番で出場。9打数3安打という成績でした。