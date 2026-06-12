ミス・コリアに出場経験のある韓国女子ゴルファー、キム・ソルビの美貌がファンの間で話題だ。【写真】キム・ソルビ、ぴたぴたのゴルフウェア姿キム・ソルビは最近、自身のインスタグラムを更新。桜や雲、ハートの絵文字とともに数枚の写真を投稿した。投稿には、広大なゴルフコースの各所で写真撮影に励むキム・ソルビが写っている。淡いピンクのポロシャツにアイボリーのミニスカート、ピンクのジャケットを羽織ったゴルフウェア