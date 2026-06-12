東京都庁は今年度から従来のクールビズをさらに拡充した「東京クールビズ」の取り組みを開始しており、その一環としてハーフパンツ（短パン）での勤務も解禁している。 報道によると、短パン姿で出勤した男性職員たちからは「快適だ」との好評を得ている。しかし、SNSでは「きもい」「不快だ」といった声が出ており、また一部のメディアがそのような意見を大げさに取り上げていた。もっとも、実際に都庁にクレ