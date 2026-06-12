韓国最大級の違法ウェブ漫画サイトの運営者とみられる男が日本で逮捕され、韓国国内へ送還された。【画像】『ONE PIECE』のパクリも？韓国アニメ業過の“黒歴史”作品3選韓国法務部と文化体育観光部は6月11日、日本当局から違法ウェブ漫画サイトの運営者である37歳男の身柄について、金浦（キンポ）国際空港を通じて犯罪人引渡しを受けたと発表した。男は2015年から2022年まで違法ウェブ漫画サイトを運営し、『SLAM DUNK』『ONE PI