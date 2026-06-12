新たに10人の欠場選手が発表されたJリーグは6月12日、翌13日にMUFGスタジアム（国立競技場）で開催する「JリーグオールスターDAZN カップ」において、選出選手のうち9選手が怪我の影響により試合に出場しないこととなったと発表した。SNSでは「間に合わなかったか」「お祭りが台無し」など反響の声があがっている。京都サンガF.C.のDF福田心之助、アルビレックス新潟のFW小野裕二ら、新たに怪我やコンディション不良のためオー