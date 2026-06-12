日本代表ＭＦ久保建英（２５＝レアル・ソシエダード）が、ユーモアを交えてオランダ戦への意気込みを示した。北中米Ｗ杯に出場する日本代表は１１日（日本時間１２日）、ベースキャンプ地・テネシー州ナッシュビルで行われたトレーニングを行った。久保は練習後の取材対応で、オランダ戦へ向けて「スタメンなら４５分以上は出たい。個人的なそういう願いみたいなのはある。そのためのコンディションを整えてきたつもり。口だ