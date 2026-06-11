広島県警察公式X（@HP_maplekun）は、特殊詐欺被害を未然に防止したとして、セブンイレブン廿日市阿品店に感謝状を贈呈したことを発表しました。この投稿には、6.7万件の「いいね！」が集まるなど、機転を利かせた女性店員が大きな反響を呼んでいます。【写真】「シゴデキギャル」特殊詐欺被害を阻止し、感謝状を贈られた女性店員パソコンの異常警告から電子マネー要求までの経緯事案が発生したのは2026年3月28日。被害者がパソコ