韓国で、マンションの敷地内で女子小学生を誘拐しようとした55歳男に実刑判決が言い渡された。【写真】「顔つきからして悪魔」小学校で女児を殺害した韓国の女教師6月11日、法曹界によると、全州（チョンジュ）地裁・刑事12部（チョン・ヒョヌ部長判事）は、未成年者誘引の容疑に問われた男の判決公判で懲役10カ月を言い渡し、5年間の位置追跡電子装置（電子足輪）の装着を命じた。男は今年1月16日午後、全州市徳津区（トクチンク