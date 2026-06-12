お笑い芸人の有吉弘行（52）が、12日までに自身のインスタグラムを更新。思わぬ“推し”を公開し、ファンから多くの反響が寄せられている。【写真】「不動のセンター」有吉弘行が突然紹介した突然“推し”有吉は「推し。です。。。」とだけコメントを添え、1枚の写真を投稿。そこに写っていたのは、浴衣姿のタレントの島崎和歌子（53）が大きくプリントされた四国銀行のうちわだった。シンプルながらインパクト抜群の投稿に