少年たちと猫ねこちゃんホンポ

「人気者になれるかも」少年と一緒に通学するメス猫の画像が話題

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • スコットランドの小学校で、オス猫のKikiがマスコットになっている
  • 日中は校庭で待機し、放課後にはまた仲間たちと一緒に歩いて帰っていく
  • 校長先生は「100%の出席率を誇る勤勉な猫なのです」と笑っている
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