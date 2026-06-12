6月7日、「週刊文春」がアイドルグループ「なにわ男子」のメンバーの長尾謙杜と、元「E-girls」の稲垣莉生の熱愛を報じた。ファンに激震が走ったのも束の間、11日には「FRIDAY」が後を追うように続報を投じ、波紋が広がっている。11日、「FRIDAY」のWEB会員限定コンテンツとして、《なにわ男子長尾謙杜元『E-girls』美女 稲垣莉生と深夜デート＆お泊まり」写真》という記事が配信され、6月上旬の深夜、中華居酒屋へ向かう長