フリーアナウンサーの高橋真麻が１２日放送のバラエティー番組「ぽかぽか」（フジテレビ系）に出演。プロポーズを振り返った。２０１８年に結婚した高橋はプロポーズを振り返って「結婚自体も付き合って３年だったので、ぬるっと結婚した。指輪は、（箱を）『パカ！』がよかったですけど、なかったですね」という。当時、「私が『パカ！が良い』って言ったら、婚約指輪を買いに行った翌日に夫は肉まんを買って帰ってきた」と