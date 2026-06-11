小泉進次郎防衛相が2026年6月9日の参院外交防衛委員会で、防衛省で慣例的に行われてきた議員会館への紙資料配布を廃止したことについて説明し、取り組みがX上で称賛を集めている。「世界で最も職員を大切にする組織であるため、柔軟な発想で」同委では立憲民主党・田島麻衣子議員が法案審議に先立ち、小泉氏の主導で行われた「議員会館への紙資料の配布の廃止」について意図や効果を質問した。小泉氏は防衛相着任前から国会改革に