初戦のオランダ戦を３日後に控え、主将のＭＦ遠藤航がケガのためＷ杯メンバーから離脱した。ＦＷ町野修斗が追加招集となり、新キャプテンはＤＦ板倉滉に決まった。キャプテン離脱という衝撃の知らせに代表メンバーはさまざまな反応を示した。新主将に任命された板倉は「キャプテンが、ここでいなくなるのは、チームとしてもすごく痛い。もちろん彼自身が一番悔しいと思う。この（離脱という）決断を受け入れるのも、簡単なもの