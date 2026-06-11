WWDC26で発表された、Mac上で軽量のLinux環境を提供できる新機能が「Container machine」です。Container machineは高速でありながら軽量かつ永続的で、標準的なOCIイメージに基づき構築・共有でき、ユーザーやホームディレクトリの自動共有などのホスト統合機能により、ターミナル内のどこからでもLinux環境に素早く簡単にアクセスすることが可能となります。container/docs/container-machine.md at main · apple/container