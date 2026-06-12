女優中村玉緒（本名奥村玉緒）さんが、9日に肺炎のため亡くなった。86歳。所属事務所が発表した。Xでは「中村玉緒さん」がトレンド入り。悲しみの声が相次いだ。「ガッツ石松にさん続いて玉緒さんまで肺炎でお亡くなりに…。からくりTVでは楽しませてもらいました。ご冥福をお祈り申し上げます」「嘘やろ！？若い頃の中村玉緒さんめっちゃ美人だったよね昔のドラマを再放送とかで見てたから」「中村玉緒さんが亡くなったのか。