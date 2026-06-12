アンジャッシュの児嶋一哉が１２日、フジテレビ系「ぽかぽか」で衝撃発言。スタジオが騒然となり、ＣＭ明けにハライチ澤部佑も「不適切発言をお詫びします」と神妙謝罪し、児嶋も大反省した。この日は女子校御三家とよばれる桜蔭学園、雙葉学園、女子学院出身の黒岩里奈氏、高橋真麻、馬場典子がゲスト。高橋が「好きな先輩の○○をもらう」というクイズをだしたところ、児嶋が「当てちゃっていい？」と切り出し突然「陰毛」と