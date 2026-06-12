今月、岡山市の女性から、息子などになりすまして現金300万円をだまし取った疑いで、京都市の大学生の男が逮捕されました。 詐欺の容疑で岡山県警に逮捕されたのは、京都市上京区の大学4年生の男（21）です。警察によりますと、まず今月（6月）3日から5日までの間に氏名不詳者が複数回にわたり、岡山市中区の女性（76）の携帯電話に電話をかけ、「同僚の女性と男女の仲になってしまい、相手の旦那にバレた」「慰謝料300万円を払わ