DeNAは12日、オスバルド・ビド投手、ヘラル・エンカーナシオン外野手と、2026 年シーズンの選手契約を結ぶことで合意したと発表した。なお、背番号は、ビド選手は42、エンカーナシオン選手は 69 となる。▼ オスバルド・ビド投手守備位置：投手出 身：ドミニカ共和国生年月日：1995年10月18日身長・体 重：190cm・79kg投 打：右投 右打▼ ヘラル・エンカーナシオン選手守備位置：外野手出 身：ドミニカ共和国生年月日：1997年10