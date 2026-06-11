テレビ制作や舞台など様々なロケ現場で食べられている“ロケ弁”。その愛用者に好きなお弁当を投票してもらい、品評会を経て選ばれる「日本ロケ弁大賞」の第3回が開催された。今回は296種類が投票で集まり、「ロケ弁の日」である2026年6月10日に大賞が決定した。いったいどんなお弁当が選ばれたのか。大賞は「8種野菜のザクザクゴマ醤油サーモン弁当」「第3回日本ロケ弁大賞」大賞に選ばれたのは『SOMY’S DELI』の「8種野菜のザク