反町GMも「即戦力の活躍を大いに期待」とコメントJ1の清水エスパルスは6月12日、サンフレッチェ広島からFWジャーメイン良が完全移籍で加入することを正式発表した。神奈川県出身で現在31歳のジャーメインは、流通経済大からベガルタ仙台に加入。その後、横浜FC、ジュビロ磐田を経て、サンフレッチェ広島でプレーしていた。過去には日本代表の経験も持つストライカーだ。E-1選手権のホンコン・チャイナ戦では1試合で4ゴールを決