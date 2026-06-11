ブラッド・ピット主演、デヴィッド・エアー監督の映画『ハート・オブ・ビースト』（配給：東和ピクチャーズ／東宝）が、2026年9月25日、全世界同時公開されることが発表された。これにあわせ、ティザー予告が到着している。ブラッド・ピット主演『ハート・オブ・ビースト』の全世界同時公開（2026年9月25日）が決定『ハート・オブ・ビースト』は、大自然アラスカの奥地を舞台に、退役軍人とその愛犬が、バディとして互いを支え合い