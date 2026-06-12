タレントの上原さくらが11日、ブログを更新し、夫への「愚痴」を投稿した。ブログ読者から「夫とはそういうもの」などと共感の声が届いている。 【写真】「こういうとこ、洗ってくれたことある?」夫の掃除に怒り 上原は「愚痴タイム」と題したブログで、「掃除は気がついた方がやる。って決めたのは娘が生まれる前で、そこからなんとなく自然に分担のような物が出来上がっていて、夫はお風呂掃除とゴミ捨てはやってくれます