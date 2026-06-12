日本代表は板倉滉が新キャプテンに就任、町野修斗を追加招集北中米ワールドカップ（W杯）に臨む日本代表は現地時間6月11日、主将MF遠藤航（リバプール）が、負傷のため本大会を欠場することが決まった。対戦国でもあるスウェーデン紙「Expressen」が「日本にとって大打撃になる」と伝えている。日本代表のキャプテンを務める33歳の遠藤は、今年2月に手術を受けた左足の負傷に悩まされており、大会が始まる前にチームを離れるこ