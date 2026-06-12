ネット上では厳罰化を望む声があがる大阪府警は2026年6月1日、高速道路のETCレーンをバイクで不正に通過し、通行料金を支払わなかったとして、大阪府大東市に住む自称・塾講師の25歳の男を道路整備特別措置法違反の疑いで逮捕しました。警察によりますと、男は今年5月8日、大阪府東大阪市内にある阪神高速の長田料金所においてETCカードを挿入していない状態の大型バイクでそのまま通行し、料金を支払わなかった疑いがもたれて